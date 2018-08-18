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Bayram tatilinde acil servis çalışanları tetikte olacak
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Bayram tatilinde acil servis çalışanları yine nefes alamayacak!

Çoğumuzu sevince boğan bayram tatili herkes için aynı duyguyu ifade etmiyor. Bayramda sağlık sisteminin tüm yükünü acil servis çalışanlarının çekme geleneği bu yılda devam ediyor. Acil çalışanları bayramda artan sağlık sorunları ve polikliniklere başvurması gereken hastaların da kendilerine yönlendirilmesi nedeniyle acil servislerin hedefinden sapmasından ve aşırı yoğunluktan şikayetçi. Ortak dilek soruna en kısa zamanda makul çözüm bulunması

18.08.2018 - 12:20 | Güncelleme:

9 günlük upuzun bir bayram tatili başladı. Habertürk’ten Ceyda Erenoğlu’nun haberine göre bu tatil, çalışanları ve turizmcileri çok memnun etse de kimsenin çok fark etmediği bir alanda; sağlıkta ciddi mağduriyet yaşanmasına sebep oluyor. Nasıl mı? Önümüzdeki 10 günlük süre boyunca tüm devlet, eğitim-araştırma, üniversite ve özel hastane poliklinikleri, aile ve toplum sağlığı merkezleri, diş hastaneleri ve benzeri sağlık merkezleri hatta özel muayenehanelerin çoğu kapalı olacak. Peki hastalar ne yapacak? Tatillerde 7-24 açık olan acil servislere başvuracaklar. Yani acil servislerde tatil boyunca nöbetçi olacak ekipleri ciddi yoğunluk bekliyor. Peki nöbetçi acil servis çalışanları bu bayram nelerle karşılaşacak?

'KURBAN KESERKEN KENDİNİ YARALAYAN ÇOK KİŞİ VAR'

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Yonca Senem Akdeniz “Acil servisler Kurban Bayramı nedeniyle özellikle bayramın ilk günü kurban kesimi sırasında kendini yaralayanlar ile dolup taşacak. Bunların büyük kısmı basit pansuman ve dikiş atma yöntemleriyle tedavi edilebilecek olsa da az bir kısmı ameliyat gerektirecek kadar ciddi olabilecek. Ayrıca yine bayramda yiyip içmeyi abartanlar ciddi mide ağrıları, gaz sancısı hatta şeker koması ile acillere başvuracak. Bunlara ek olarak ilaç reçete edilmesi, rutin kontroller, ishal, ateş, diş ağrısı, yumuşak doku travması, basit pansuman gibi normalde polikliniklerde çözümlenmesi gereken durumlarda da hastalar acil servislere başvurmak zorunda kalacak. Bayram tatilinin yaz mevsimine rastlaması nedeniyle güneş yanıkları, sıcak çarpmaları, boğulmalar, düşmeler, hayvan ve böcek ısırıkları özellikle çocuk yaş gruplarında acil servis başvurularında artış gösterecek. Tabi ki bayram tatillerimizin en korkulu rüyası trafik kazaları da baş köşede yerini alacak” diyor.

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