Acılı baba: Alıkoymasa bu ölüm olmayacaktı

"SİNİRLENDİ EVDEN GİDECEĞİNİ SÖYLEDİ"

Akkışla savunmasında, "2 yıllık kız arkadaşımdı. Birbirimizin yanına gidip gelirdik. Olaydan birkaç gün önce annesi ile tartışmıştı. Ona üzgündü. 'Yanıma gel tatile gidelim' dedim. O da geldi. Olay günü 16.00 gibi evden çıktım. Akşam beraber bir şeyler yedik, içtik. Özgecan evlenme konusunu açtı. Ben uzun vadede olabileceğini söyledim. Sinirlendi, evden gideceğini söyledi. Saat 12'yi geçmişti, sokağa çıkma yasağı vardı. Alkollü, 300 kilometre yol gidecekti. İkna etmeye çalıştım. Salonda hızlı turlar attı. Ben sakinleştirmeye çalışıyordum. Bir anda 'kendimi atacağım' diye terasa çıktı. İddianamede hemen müdahale edilmediği söylenmiş ama ben hemen 3 saniye içinde müdahale ettim. Baktım korkuluktan sarkıyor. 'Aşkım bırakma kendini' deyip tuttum. Yardım çağırmak için bağırdım. Alt kat komşuma 'eşini çağır beraber çekelim' dedim. 'Eşim evde yok' dedi. 'Ağları keselim belki bir ihtimal alırız' dedim. Rahmetli 'çek beni' dedi çekmeye uğraşıyordum ama kayıp düştü" dedi.

TELEFONUN NASIL KIRILDIĞI SORULDU

Özgecan Usta'nın iki telefon kullandığı, birinin olay günü Akkışla'nın üstünden diğerinin de olay yeri inceleme ekibi tarafından kırık halde yatak odasında bir poşetin içinde bulunduğu kaydedilerek, Akkışla'ya Usta'nın telefonunun neden kendisinde olduğu ve diğer telefonun nasıl kırıldığı soruldu. Akkışla, "O panikle aşağı inerken masadaki her şeyi alıp aşağıya indim. Kendisi senin hiçbir şeyini istemiyorum, diyerek masaya vurup kırdı" cevabını verdi.

"TATİLE GİDECEĞİMİZ İÇİN TOPLUYDUK ZATEN"

Usta'nın valizinin neden toplu olduğu sorusuna ise, "Tatile gideceğimiz için topluyduk zaten. Akşam 'ben gideceğim' deyince iyice toplandı. Ben de 'yasak var, alkollüsün' diyerek ikna etmeye çalıştım" ifadelerini kullandı.

İKİLİ ARASINDAKİ MESAJLARDAN BAZILARI OKUNDU

Usta ve Akkışla'nın telefonlarının incelemesinin yapıldığını ancak kırık halde bulunan telefonun şifresinin çözülemediği için içeriğinin incelenemediği hakim tarafından açıklanırken ikili arasındaki mesajlardan bazıları okundu. Hakim, Özgecan Usta'nın evlenme isteğine ve bu kapsamda yaşanan tartışmalara Akkışla'nın tatmin edici cevaplar vermediğini söylemesi üzerine Akkışla, "Özgecan'ın eğitim hayatı, tahsili olsun istiyordum. Sağlam zeminlere otursun istiyordum" dedi.