Acun Ilıcalı, "Dizüstü bilgisayarı olmadığı için uzaktan eğitimde büyük zorluk çeken kardeşlerimiz var. Bu durum hepimizi çok üzüyor." dedi ve pazar günü büyük bir kampanya başlatacaklarını duyurdu. Uzaktan eğitim gören ve dizüstü bilgisayar sahibi olamayan çocuklar için Acun Ilıcalı kampanyayı başlattı.

ACUN ILICALI LAPTOP KAMPANYASI NE ZAMAN?

Acun Ilıcalı uzaktan eğitim kampanyası 20 Eylül saat 23.15 'te TV 8 ekranlarında başladı.

LAPTOP KAMPANYASI BAŞVURU

Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada "Dizüstü bilgisayarı olmadığı için uzaktan eğitimde büyük zorluk çeken kardeşlerimiz var. Bu durum hepimizi çok üzüyor. Kardeşlerimizin eğitimden mahrum kalmamaları için pazar akşamı TV8'de büyük bir kampanya düzenliyoruz. Hep beraber onları desteklemek için elimizden geleni yapalım" diyerek açıklama yaptı. Acun Ilıcalı, katılım şartlarıyla canlı yayında şu şekilde açıklama yaptı:

"Toplanan paralar Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine laptop olarak dağıtılacak" dedi. Milli Eğitim Bakanlığı ihtiyaç sahiplerine laptop ulaştıracak.