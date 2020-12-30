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HaberlerTelevizyonSon dakika: Acun Ilıcalı Exxen'in ücretini açıkladı! Exxen ne zaman açılıyor? İşte EXXEN'de yayınlanacak dizil
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Son dakika: Acun Ilıcalı Exxen'in ücretini açıkladı! Exxen ne zaman açılıyor? İşte EXXEN'de yayınlanacak diziler, programlar, yarışmalar

Uzun zamandır tanıtımları yapılan yeni dijital yayın platformu Exxen'in aylık abonelik ücreti merak ediliyordu. Acun Ilıcalı, kendi projesi Exxen'in aylık abonelik ücretini açıkladı. Exxen ne zaman açılıyor? Exxen aylık abonelik ücreti ne kadar? İşte EXXEN'de yayınlanacak diziler, programlar, yarışmalar

Son dakika: Acun Ilıcalı Exxen'in ücretini açıkladı! Exxen ne zaman açılıyor? İşte EXXEN'de yayınlanacak dizil

Yaşanan dijital dönüşümle birlikte önem kazanan internet yayıncılığı için bir adım da Acun Ilıcalı'dan geldi. Bir süre önce Exxen adında yeni bir dijital yayın platformu kuracağını duyuran Acun Ilıcalı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Exxen'in abonelik ücretini açıkladı. Exxen ne zaman açılıyor? Exxen aylık abonelik ücreti ne kadar? İşte EXXEN'de yayınlanacak diziler, programlar, yarışmalar

EXXEN NE ZAMAN AÇILIYOR?

İbrahim Büyükak, Beyazıt Öztürk, Hasan Can Kaya, Tolga Çevik, Reynmen ve Berkcan Güven gibi isimlerin yer alacağı Exxen'in 1 Ocak'ta yayına başlaması bekleniyor.

EXXEN AYLIK ABONELİK ÜCRETİ NE KADAR?

Uzun bir süre Exxen'in aylık abonelik fiyatının 7,99 TL olacağı iddia edilmişti. Acun Medya'nın sahibi Acun Ilıcalı kendi Instagram sayfasından yaptığı paylaşımla Exxen'in resmi abonelik ücretini açıkladı. Acun Ilıcalı Exxen'in aylık ücretinin 9,90 TL olacağını duyurdu.

EXXEN'DE YAYINLANACAK DİZİLER, YARIŞMALAR, PROGRAMLAR...


Diziler

2021-: Sihirli Annem
2021-: Şeref Bey
2021-: Olağan Şüpheliler
2021-: Hükümsüz
2021-: Gibi
2021-: Öğrenci Evi
2021-: Yetiş Zeynep
2021-: Vahşi Şeyler
2021-: İşte Bu Benim Masalım

Programlar

2021-: Pişti (Beyazıt Öztürk & İbrahim Büyükak)
2021-: @Enis Arıkan (Enis Arıkan)
2021-: Kirli Çamaşırlar (Orkun Işıtmak)
2021-: Zeynep Bastık ve Konukları (Zeynep Bastık)
2021-: Katarsis (Gökhan Çınar)
2021-: Garaj (Doğan Kabak & Ferhat Albayrak)
2021-: Akıl Oyunları (Kıvanç ve Burak)
2021-: Sürprizimiz Var
2021-: Nasıl Zayıflarım? (Çağan Atakan Arslan & Türev Uludağ)
2021-: Astrolojik Şifreler (Hande Kazanova & Dinçer Güner)
2021-: Buraların Yabancısıyız
2021-: Veteriner Hekim Tugay İnanoğlu ve Dostları (Tugay İnanoglu)
2021-: Kaçış (Alper Rende)
2021-: Survivor Seçmeler

Yarışma

2021-: Masterchef Junior (Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna & Somer Sivrioğlu)
2021-: Next Top Model (Burcu Esmersoy)
2021-: Fight Club (Bilgehan Demir)
2021-: O Adam Oldun Mu? (Ali Biçim & Mesut Can Tomay)
2021-: Ayak Tenis
2021-: Şanslı Mı Şanssız Mı? (Orkun Işıtmak)

Güldürü

2021-: Tolgshow Filtresiz (Tolga Çevik)
2021-: Konuşanlar (Hasan Can Kaya)
2021-: Sesli Güldüm (Ezo Sunal)

Belgesel

2021-: 2008 Milli Takım Hikayesi (Fatih Terim)

Çizgi Dizi ve Filmler

2021-: Kral Şakir: Mikrop Avcıları
2021-: Süper 1 Takım

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