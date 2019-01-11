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Bir takipçisi Fransız DJ'in paylaşımına, “Şeyma ile ilgili sorulara cevap vermiyorsunuz, bir ilişkiniz var mı yok mu? Türkiye'de hakkınızda dedikodular dönüyor” yorumunu yaptı. Guido Siena ise takipçisine, "Kim bilir! Hadi her şeyi kadere bırakalım" yanıtını verdi. Takipçisi ise Senia'ya "Anlıyorum, cevabınız evet..." dedi.