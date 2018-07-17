İstanbul Adalar'da atların faytonlarda sağlıksız şekilde kullanılması tepki çekerken Adalar'a girişlerine izin verilmeyen 14 at Yük Hayvanlarını Koruma ve Kurtarma Derneği Başkanı Okan Oflaz'ın girişimleriyle satın alınıp özgürlüklerine kavuşturuldu. Oflaz, atların toplandıktan sonra gönüllülere verilebileceğini söyledi.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ÇALIŞMA YAPILDIĞINI AÇIKLAMIŞTI
Atların Adalar'da faytonlarda sağlıksız koşularda kullanılması tepki çekmiş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da "Adalar'da vicdanları yaralayan görüntülere şahit oluyoruz. Bu konudaki gerekli kararı aldık. Adalar'daki atları faytonların boyunduruğundan kurtarıp özgürlüklerine kavuşturmak için bir çalışma yapıyoruz" demişti. Turizm sezonunun açılmasıyla faytoncular tarafından alınan atların adalara girişine izin verilmiyordu.
14 AT KURTARILDI
Habertürk muhabiri Veysi İpek'in haberine göre Adalar'a girişlerine izin verilmeyen ve uzun süredir Kartal'da bekletildikleri öğrenilen 14 at, Yük Hayvanlarını Koruma ve Kurtarma Derneği Başkanı Okan Oflaz'ın girişimleriyle özgürlüklerine kavuştu. Durumu ağır olan bir atı sahibini ikna ederek bedelsiz alan ve tedaviye gönderen Oflaz, 13 atı ise sahibinin 5 bin liralık borcunu kapatma karşılığında alıp özgürlüğüne kavuşturdu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle çiftliğe taşınan atlar rehabilitasyona alındı. Atlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin veterinerleri tarafından taramadan geçirildi.
"ARTIK ÖLMEYECEK, SEVGİ İÇİNDE YAŞAYACAKLAR"
Winston Churchil'e ait olduğu belirtilen "Atın dış yüzünde, insanın iç yüzü için güzel bir şey vardır" sözüne atıfta bulanan dernek başkanı Oflaz, "Çok uğraştık, didindik, uyumadık, yorulduk, perişan olduk haftalardır. Belgeleri olmadığı için bekletilen 14 tane fayton atını kurtarmanın verdiği mutluluk her şeye değiyor. Tam 14 can, 14 evlat. Düşünsenize artık ölmeyecek ve canlarının istediği gibi sevgi içinde yaşayacaklar. Şimdi biraz bakım ve toparlanma sürecine girecekler sonra sahiplendireceğiz. Hiç kullanılmayıp, sevgiyle ömürlerini sürdürecekleri yeni yuvalarına gidecekler. Sahiplendiremediklerimiz bizimle yaşayacak. Sahiplenmek isteyen olursa tek şartımız kullanmamaktır" dedi.
"FAYTONA BİNME ATLAR ÖLÜYOR' DİYE BAĞIRMALIYIZ"
Normalde 25 yıl olan atların ömürlerinin faytonda 2 yıla kadar düştüğünü kaydeden Oflaz "Vatandaşların bu konuda toplumsal duyarlılık oluşturması gerekiyor. Avazımız çıktığı kadar 'faytona binme, atlar ölüyor' diye bağırmalıyız. Her geçen gün, daha da yüksek sesle" diye konuştu.
Bu arada, İstanbul'da Adalar'da 272 fayton bin 540 at bulunuyor. Faytonların 230'u Büyükada'da turistleri gezdiriyor. İstatistiklere göre, her yıl 400 at aç, susuz ve bakımsızlık ile çeşitli kazalarda ölüyor. Faytonlar İstanbul dışında Antalya, Kuşadası, Eskişehir ve İzmir'de de turistik amaçlı kullanılıyor. Diyarbakır'da ise elektrikli faytonlar kullanılıyor.
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