Adalar Müzesi'nde yıl sonu şenliği

Sergiler, konferanslar, şenlikler ve farklı etkinliklerle yıl boyu Adalar'ın kültür ve sanat hayatına soluk getiren Adalar Müzesi, Yıl Sonu Şenliği ile kendi bünyesinde yeni bir geleneği 2022 yılında başlattı. Şenlik bu yıl 23-24 Aralık tarihlerinde gerçleştirilecek.

Tamamı ücretsiz ve her yaştan ziyaretçiye hitap eden etkinlikler arasında doğal malzemelerden kapı ve ağaç süsü atölyeleri, çocuklara kurabiye süsleme, yılbaşı süsü, baskı, boyama ve el işi atölyeleri, ünlü sopranomuz Seren Akyoldaş'ın birbirinden yetenekli genç öğrencilerinden yılbaşı şarkıları dinletileri, Bora Çelikler caz konseri ve Adalar'da yılbaşı kültürü üzerine konuşmalar yer alacak.

Pazar günkü etkinlikleri kapsamında ayrıca Adalar Sanat ve Kültür Evi Derneği'nin organize ettiği bir Latin Dans gecesi de yer alıyor.

Yıl Sonu Şenliği'nin kalbi müze bahçesinde kurulan Yılbaşı Pazarı'nda atacak. Adalarımız'ın birbirinden yetenekli el sanatçısı kadınlarının hazırladığı zevkli ve yaratıcı el emeği ürünler Yılbaşı alışverişine farklı seçenekler sunarken, gerek Adalı Yayınları'nın zengin kitap seçkisi gerekse mimar ve fotoğrafçı Rubi Asa'nın çektiği siyah-beyaz Büyükada kar manzarası fotoğrafları Pazar Yeri'ne dahil olacak.

Müze Cafe birbirinden lezzetli atıştırmalıklar ve içecekler ile misafirlerimize kapılarını açarken, iki gün boyunca çocuklara hediye olarak patlamış mısır, kestane ve pamuk şeker dağıtılacak.

Müzemizin açılışından hemen sonra on üç yıl önce giriş kapısının her iki yanına dikilen ve günümüzde tüm haşmetiyle bahçeyi dolduran çam ağaçları bu yıl da süsleniyor ve “dilek ağacı” şeklinde tüm katılımcıların astığı yeni yıl dileklerine dallarını açıyor.

Adalar Müzesi, 2023'e birlikte veda etmek üzere Yıl Sonu Şenliği'ne herkesi bekliyor.