15 Nisan 2020 tarihinde açık cezaevlerindeki mahkumlar Koronavirüs sebebiyle evlerine gönderilmişti. Son olarak 31 Mayıs'a kadar uzatılan açık cezaevi izinleri ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. Peki, Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor, uzatılacak mı? İşte, Adalet Bakanlığı, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalar...