CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, İBB’ye yönelik “yolsuzluk” iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Murat Kapki ve Avukat Mücahit Birinci ile ilgili iddialarına Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan yanıt geldi. Tunç, şunları söyledi:

"SEÇMENİNİ BEKLENTİYE SOKTU"

"CHP bir yalan üretim merkezine dönüştü. Orada üretilen yalanlarla kamuoyunun etkileneceği sanılıyor ama yalanla hakikat ortadan kalkmaz. Geçen hafta Özel, 'HSK'ya çok önemli belgeler vereceğim' dedi ve kendi seçmenini de beklentiye soktu. Bir hafta sonra bir dilekçe verildi. Şüphelilerden biriyle bir şüpheli avukatının aralarındaki konuşmayı sanki yargıda bir borsa varmış gibi algılatmaya çalışıyor. Bunun savcı ile yargı ile ne alakası var. Dün geceden itibaren yine bir beklenti oluşturdu. AK Parti'nin kuruluşunda AK Parti çökecek diye saçma sapan beyanlarına devam etti. Gördük ki böyle bir şey söz konusu değil.

"MANAVGAT SUÇÜSTÜ YAPILDI"

CHP belediyelerine yönelik soruşturma ne zaman başladı. CHP merkezinin alınma sürecinde para kulelerinin basına yansımasıyla başladı. CHP Genel Başkanı, adli bir soruşturmayı bir operasyon gibi algılatmaya çalıştı. Yargı sürecini hep birlikte bekleyeceğiz. Ak koyun kara koyun ortaya çıkacak. Ama ortaya çıkan iftiracı beyanları, MASAK raporu ortaya çıktıkça soruşturma büyüdü ve başka belediyelere yansıdı. Manavgat'ta suçüstü yapıldı. Görüntüler ortaya çıkmadan önce sahip çıkmaya çalıştı. Sonra baklava kutularını gördü. Sorumlu bir genel başkanın bu süreci beklemesi gerekir.