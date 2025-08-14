Habertürk
        Haberler Gündem Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Yargıda borsa varmış gibi algılatmaya çalışıyor

        Tunç: Yargıda borsa varmış gibi algılatmaya çalışıyor

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in iddialarına ilişkin yaptığı açıklamada, "CHP bir yalan üretim merkezine dönüştü. Orada üretilen yalanlarla kamuoyunun etkileneceği sanılıyor ama yalanla hakikat ortadan kalkmaz. Geçen hafta Özel, 'HSK'ya çok önemli belgeler vereceğim' dedi ve kendi seçmenini de beklentiye soktu. Bir hafta sonra bir dilekçe verildi. Şüphelilerden biriyle bir şüpheli avukatının aralarındaki konuşmayı sanki yargıda bir borsa varmış gibi algılatmaya çalışıyor. Bunun savcı ile yargı ile ne alakası var" dedi

        Giriş: 14.08.2025 - 14:14 Güncelleme: 14.08.2025 - 14:16
        Tunç'tan Özel'in iddiasına yanıt
        CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, İBB’ye yönelik “yolsuzluk” iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Murat Kapki ve Avukat Mücahit Birinci ile ilgili iddialarına Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan yanıt geldi. Tunç, şunları söyledi:

        "SEÇMENİNİ BEKLENTİYE SOKTU"

        "CHP bir yalan üretim merkezine dönüştü. Orada üretilen yalanlarla kamuoyunun etkileneceği sanılıyor ama yalanla hakikat ortadan kalkmaz. Geçen hafta Özel, 'HSK'ya çok önemli belgeler vereceğim' dedi ve kendi seçmenini de beklentiye soktu. Bir hafta sonra bir dilekçe verildi. Şüphelilerden biriyle bir şüpheli avukatının aralarındaki konuşmayı sanki yargıda bir borsa varmış gibi algılatmaya çalışıyor. Bunun savcı ile yargı ile ne alakası var. Dün geceden itibaren yine bir beklenti oluşturdu. AK Parti'nin kuruluşunda AK Parti çökecek diye saçma sapan beyanlarına devam etti. Gördük ki böyle bir şey söz konusu değil.

        "MANAVGAT SUÇÜSTÜ YAPILDI"

        CHP belediyelerine yönelik soruşturma ne zaman başladı. CHP merkezinin alınma sürecinde para kulelerinin basına yansımasıyla başladı. CHP Genel Başkanı, adli bir soruşturmayı bir operasyon gibi algılatmaya çalıştı. Yargı sürecini hep birlikte bekleyeceğiz. Ak koyun kara koyun ortaya çıkacak. Ama ortaya çıkan iftiracı beyanları, MASAK raporu ortaya çıktıkça soruşturma büyüdü ve başka belediyelere yansıdı. Manavgat'ta suçüstü yapıldı. Görüntüler ortaya çıkmadan önce sahip çıkmaya çalıştı. Sonra baklava kutularını gördü. Sorumlu bir genel başkanın bu süreci beklemesi gerekir.

        İzmir Büyükşehir Belediyesi soruşturmasında şikayet dilekçesini yargıya veren kendi arkadaşları. Savcının yapması gereken iddia üzerine soruşturma açmasıdır. Bugün 24. yaş gününü kutluyoruz ve kendisi bunu manipüle ediyor. Türk milleti sandığı seviyor ve yüzde 85 katılımlı seçimlerde Türk milleti, 'AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan' dedi. Ana muhalefet hep dezenformasyonun peşinde koştu.

        "YARGI SESSİZ KALAMAZ"

        HSK ne zaman toplanacağını kendisi taktir eder. Dilekçelerini hemen hazırlayamadılar verdikleri dilekçenin içinin ne kadar boş olduğunu millet gördü. Cumhurbaşkanımıza karşı hakaretine ilişkin yargı elbette sessiz kalamaz ve soruşturma açar ve bu süreçler kendi mecralarında yürür. Hakimler ve savcılara yönelik ifadelerini de kendisine iade ediyoruz.

        Bir gün önce 'topuklu efe' diye methiyeler düzeceksiniz sonra da istifa ediyor diye onu yerden yere vuracaksınız. Maalesef CHP Genel Başkanının açıklamalarında bir tutarlılık göremiyoruz. Söz konusu belge de daha önce basına yansıyan konularla ilgili. Bu konuyla ilgili gerekeni Hakimler Savcılar Kurulu yapacaktır."

        #Yılmaz Tunç
