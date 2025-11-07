ADALET BAKANLIĞI 1000 HAKİM VE SAVCI YARDIMCISI ALACAK

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, yargı hizmetlerinin vatandaşlara daha etkili ve verimli şekilde sunulması için tarafsız ve bağımsız yargının insan kaynağını güçlendirmeye devam ettiklerini belirtti.

Bu kapsamda hayata geçirilen uygulamalardan hakim ve savcı yardımcılığı müessesesiyle, yargının niteliğini ve niceliğini artırdıklarına işaret eden Tunç, şu ifadeleri kullandı:

"2023 yılında ilkini, 2024 yılında ise ikincisini gerçekleştirdiğimiz hakim ve savcı yardımcısı alımına bu yıl da devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kabine Toplantımızın ardından müjdesini verdiği 1000 hakim ve savcı yardımcısı alımıyla ilgili sınav ilanını yayımladık. Bu kapsamda 850 adli yargı hakim ve savcı yardımcısı, 100 avukatlık mesleğinden adli yargı hakim ve savcı yardımcısı, 50 idari yargı hakim yardımcısı alımını gerçekleştireceğiz."