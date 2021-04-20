Adalet Bakanlığı personel alımı ilanları araştırılıyor. Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan 19 Nisan tarihli duyuruya göre Adalet Bakanlığı 23 mütercim-tercüman alımı yapacak. Bakanlık tarafından yayımlanan duyuruda Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru şartları ve başvuru tarihleri adaylarla paylaşıldı. İşte Adalet Bakanlığı personel alımı hakkında merak edilenler...

ADALET BAKANLIĞI MÜTERCİM TERCÜMAN ALIMI

Adalet Bakanlığı merkez teşkilâtında çalıştırılmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların” “Sınav Şartı” başlıklı Ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi doğrultusunda, 2020-KPSS (B grubu) puan sırasına konulmak suretiyle, her bir dil unvanı için boş bulunan pozisyonun 10 katı aday arasından, Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav sonucuna göre 10 İngilizce, 8 Fransızca ve 5 Almanca dilinde mütercim-tercüman alınacak.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI AŞVURU ŞARTLARI

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2) Yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde eğitim veren ilgili bölümlerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak,

3) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla beş yıl içerisinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan yabancı dil sınavının (YDS) İngilizce, Fransızca veya Almanca bölümlerinin en az birinden (B) düzeyinde puana veya başvuru tarihinin son günü itibarıyla iki yıl içerisinde alınan dil yeterliliği bakımından ÖSYM tarafından YDS denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak,

4) 2020 Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSSP3 puan türünden ilan edilen pozisyonun 10 katı aday arasına girecek yeterlikte puana sahip olmak.

ADALET BAKANLIĞI MÜTERCİM TERCÜMAN ALIMI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Adaylar başvurularını 19/04/2021-03/05/2021 tarihleri arasında saat 23:59:59’a kadar www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden giriş yaparak, e-Devlet üzerinde belirtilen takvimde aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak gerçekleştireceklerdir. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Adayların aşağıda istenilen belgeleri sisteme eksiksiz ve tek tek yüklemek suretiyle başvuru işlemini tamamlaması gerekmektedir. Yüklenen belgelerdeki yanlışlıklar ile eksik belgelerden adaylar sorumludur.

Adayların başvuru işlemi tamamlandıktan sonra “Başvurularım” ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. “Başvurularım” ekranından “Başvuru Tamamlandı” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır.

ADALET BAKANLIĞI MÜTERCÜM TERCÜMAN ALIMI DETAYLI İLAN METNİ İÇİN TIKLAYINIZ



ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER

1) Yabancı dil bilgisi seviyesini gösteren belge,

2) Fotoğraflı ve detaylı özgeçmiş,

3) Sağlık açısından engeli bulunmadığına dair yazılı beyan (Ek-1 Beyan örneği)

Sisteme yüklenen belgelerin asıllarının ibraz edilmesi adaylardan istenebilecek.

Adayların öğrenim bilgileri ve 2020 KPSS puanları, ilgili web servisleri aracılığı ile alınacaktır. Öğrenim bilgisi alınamayan veya hatalı görünen adayların ilgili kutucuğu işaretleyip öğrenim belgelerini (PDF ya da JPEG) formatında sisteme yüklemeleri gerekiyor.