Adalet Bakanlığı 5 bin personel alımı sonuçları açıklandı mı? CTE Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları nereden öğrenilir?

SÖZLÜ VE UYGULAMALI SINAV SÜRECİ

Sözlü/uygulamalı sınava çağrılacak adayların listesi, kadrolar ve başvurulan il/komisyonlara göre ilan edilecek. İlan edilen kadro sayısının her öğrenim düzeyinde üç katı kadar aday sınava çağırılacak.

Son adayla aynı puana sahip olan adaylar da sınava girmeye hak kazanacak.

Adaylara ayrıca bireysel bir tebligat yapılmayacağı için duyuruların düzenli olarak takip edilmesi önem taşıyor.