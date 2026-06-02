Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2026: Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı başvuruları ne zaman, başvuru şartları neler, kadro ve branş dağılımı nasıl?

        ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2026: Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı başvuruları ne zaman, başvuru şartları neler?

        Adalet Bakanlığı'nın 2026 yılı kapsamında gerçekleştirmeyi planladığı 15 bin personel alımıyla ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Bakanlık tarafından yapılan son açıklamalarda, alım yapılacak kadroların genel hatlarının belirlendiği ifade edilirken, sürecin tüm ayrıntılarının yayımlanacak resmi ilanla netlik kazanacağı vurgulandı. Başvuruların e-Devlet üzerinden alınmasının beklendiği süreçte, adayların odağında başvuru tarihleri ve kadro dağılımı yer alıyor. Peki, Adalet Bakanlığı'nın 15 bin personel alımına ilişkin son durum ne? Tüm detaylar haberimizde…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Haziran 2026 - 16:05 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Adalet Bakanlığı’nın 15 bin personel alımına ilişkin süreç yakından takip edilmeye devam ediyor. Bakan Akın Gürlek’in yaptığı açıklamanın ardından adaylar, başvuru takviminin netleşmesini bekliyor. Sözleşmeli personel alımına dair başvuru ekranlarının ne zaman açılacağı ve Kariyer Kapısı üzerinden yürütülecek başvuru sürecine ilişkin detaylar, resmi duyurularla birlikte açıklığa kavuşacak. Peki, Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı ne zaman başlayacak, başvuru şartları neler olacak ve kadro dağılımı nasıl şekillenecek? İşte personel alımına ilişkin son gelişmeler...

        2

        ADALET BAKANLIĞI 15 BİN PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

        Adalet Bakanlığı tarafından 2026 yılı için planlanan 15 bin personel alımına yönelik süreçle ilgili resmi ilan henüz yayımlanmadı.

        Başvuru tarihleri ve şartlarına ilişkin detayların, ilan takviminin netleşmesinin ardından kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

        3

        BAŞVURU ŞARTLARI BELLİ OLDU MU?

        Başvuru yapacak adayların 2024 KPSS’den geçerli puan almış olması gerekiyor. Başvurular, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü kadroları için e-Devlet üzerinden, diğer pozisyonlar için ise Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı aracılığıyla online olarak alınacak.

        Adaylarda Türk vatandaşı olma, kamu haklarından mahrum bulunmama ve güvenlik soruşturmasından olumlu sonuç alma şartları aranacak. Toplam 44 farklı unvanda personel alımı yapılacak olup, detaylı şartlar yayımlanacak kılavuzla netleşecek.

        4

        BRANŞ VE KADRO DAĞILIMI NASIL?

        Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda kadro sayılarının bir kısmını paylaştı. Buna göre,

        Zabıt Kâtibi: 5.259 kişi

        İnfaz ve Koruma Memuru (İKM): 4.508 kişi

        Destek Personeli (Hizmetli, Şoför vb.): 1.300 kişi

        Mübaşir: 1.041 kişi

        İcra Kâtibi: 900 kişi

        Koruma ve Güvenlik Görevlisi: 524 kişi

        Psikolog: 410 kişi

        Teknisyen: 322 kişi

        Büro Personeli: 316 kişi

        Hemşire: 286 kişi

        Sosyal Çalışmacı: 90 kişi

        Bu ana kadroların dışında kalan yaklaşık 1.000 kişilik kontenjan ise teknik hizmetler, sağlık hizmetleri ve diğer yardımcı idari sınıflardaki 44 farklı unvan arasında paylaştırılacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Otomobilin çarptığı çocuk öldü, durumunu öğrenmek için hastaneye giden sürücü darp edildi

        Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde otomobilin çarptığı 3 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Çocuğun durumunu öğrenmek için hastaneye giden sürücü, ölen çocuğun yakınlarının saldırısına uğradı. O anlar cep telefonu kamerasınca kaydedildi. (IHA)

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Trump Ankara'daki NATO Zirvesi'ne katılmayı planlıyor"
        "Trump Ankara'daki NATO Zirvesi'ne katılmayı planlıyor"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Grup gerilimi sonrası Özel kürsüde
        Grup gerilimi sonrası Özel kürsüde
        Victoria's Secret hisselerinde çok sert yükseliş
        Victoria's Secret hisselerinde çok sert yükseliş
        Galatasaray’dan 10 numara operasyonu!
        Galatasaray’dan 10 numara operasyonu!
        Yerebatan Sarnıcı Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredildi
        Yerebatan Sarnıcı Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredildi
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Kurultay soruşturmasında ifade verecek
        Kurultay soruşturmasında ifade verecek
        "Fantezi" cinayetinde sıcak gelişme!
        "Fantezi" cinayetinde sıcak gelişme!
        "Zamanımı alma, beni al!"
        "Zamanımı alma, beni al!"
        İşte A Milli Takım'ın Dünya Kupası kadrosu!
        İşte A Milli Takım'ın Dünya Kupası kadrosu!
        Opel ve Citroen araçlarını geri çağırıyor
        Opel ve Citroen araçlarını geri çağırıyor
        Berke'nin ölümünde istenen cezalar belli oldu
        Berke'nin ölümünde istenen cezalar belli oldu
        ALS hastası organ bağışıyla üç hastaya umut oldu
        ALS hastası organ bağışıyla üç hastaya umut oldu
        Kanının kokusuyla sağlık çalışanlarını bayılttı!
        Kanının kokusuyla sağlık çalışanlarını bayılttı!
        En çok değer kazananlar ve dibe vuranlar!
        En çok değer kazananlar ve dibe vuranlar!
        Bir kitaptan nikah masasına
        Bir kitaptan nikah masasına
        Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı! Türkiye'den 47 üniversite listede
        Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı! Türkiye'den 47 üniversite listede
        Sevgilisiyle tatilde
        Sevgilisiyle tatilde
        Greenwood için flaş Fenerbahçe iddiası!
        Greenwood için flaş Fenerbahçe iddiası!