Adalet Bakanlığı’nın 15 bin personel alımına ilişkin süreç yakından takip edilmeye devam ediyor. Bakan Akın Gürlek’in yaptığı açıklamanın ardından adaylar, başvuru takviminin netleşmesini bekliyor. Sözleşmeli personel alımına dair başvuru ekranlarının ne zaman açılacağı ve Kariyer Kapısı üzerinden yürütülecek başvuru sürecine ilişkin detaylar, resmi duyurularla birlikte açıklığa kavuşacak. Peki, Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı ne zaman başlayacak, başvuru şartları neler olacak ve kadro dağılımı nasıl şekillenecek? İşte personel alımına ilişkin son gelişmeler...