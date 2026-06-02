ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2026: Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı başvuruları ne zaman, başvuru şartları neler?
Adalet Bakanlığı'nın 2026 yılı kapsamında gerçekleştirmeyi planladığı 15 bin personel alımıyla ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Bakanlık tarafından yapılan son açıklamalarda, alım yapılacak kadroların genel hatlarının belirlendiği ifade edilirken, sürecin tüm ayrıntılarının yayımlanacak resmi ilanla netlik kazanacağı vurgulandı. Başvuruların e-Devlet üzerinden alınmasının beklendiği süreçte, adayların odağında başvuru tarihleri ve kadro dağılımı yer alıyor. Peki, Adalet Bakanlığı'nın 15 bin personel alımına ilişkin son durum ne? Tüm detaylar haberimizde…
Adalet Bakanlığı’nın 15 bin personel alımına ilişkin süreç yakından takip edilmeye devam ediyor. Bakan Akın Gürlek’in yaptığı açıklamanın ardından adaylar, başvuru takviminin netleşmesini bekliyor. Sözleşmeli personel alımına dair başvuru ekranlarının ne zaman açılacağı ve Kariyer Kapısı üzerinden yürütülecek başvuru sürecine ilişkin detaylar, resmi duyurularla birlikte açıklığa kavuşacak. Peki, Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı ne zaman başlayacak, başvuru şartları neler olacak ve kadro dağılımı nasıl şekillenecek? İşte personel alımına ilişkin son gelişmeler...
ADALET BAKANLIĞI 15 BİN PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?
Adalet Bakanlığı tarafından 2026 yılı için planlanan 15 bin personel alımına yönelik süreçle ilgili resmi ilan henüz yayımlanmadı.
Başvuru tarihleri ve şartlarına ilişkin detayların, ilan takviminin netleşmesinin ardından kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.
BAŞVURU ŞARTLARI BELLİ OLDU MU?
Başvuru yapacak adayların 2024 KPSS’den geçerli puan almış olması gerekiyor. Başvurular, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü kadroları için e-Devlet üzerinden, diğer pozisyonlar için ise Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı aracılığıyla online olarak alınacak.
Adaylarda Türk vatandaşı olma, kamu haklarından mahrum bulunmama ve güvenlik soruşturmasından olumlu sonuç alma şartları aranacak. Toplam 44 farklı unvanda personel alımı yapılacak olup, detaylı şartlar yayımlanacak kılavuzla netleşecek.
BRANŞ VE KADRO DAĞILIMI NASIL?
Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda kadro sayılarının bir kısmını paylaştı. Buna göre,
Zabıt Kâtibi: 5.259 kişi
İnfaz ve Koruma Memuru (İKM): 4.508 kişi
Destek Personeli (Hizmetli, Şoför vb.): 1.300 kişi
Mübaşir: 1.041 kişi
İcra Kâtibi: 900 kişi
Koruma ve Güvenlik Görevlisi: 524 kişi
Psikolog: 410 kişi
Teknisyen: 322 kişi
Büro Personeli: 316 kişi
Hemşire: 286 kişi
Sosyal Çalışmacı: 90 kişi
Bu ana kadroların dışında kalan yaklaşık 1.000 kişilik kontenjan ise teknik hizmetler, sağlık hizmetleri ve diğer yardımcı idari sınıflardaki 44 farklı unvan arasında paylaştırılacak.