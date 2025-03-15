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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Adalı, Konya Beşiktaşlılar Derneği'nin yeni binası açılışına katıldı! - Beşiktaş Haberleri

        Adalı, Konya Beşiktaşlılar Derneği'nin yeni binası açılışına katıldı!

        Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Konya Beşiktaşlılar Derneği yeni yerinin açılışına katılım sağladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.03.2025 - 18:21 Güncelleme: 15.03.2025 - 18:21
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        Adalı, Beşiktaşlılar Derneği'nin açılışına katıldı!
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        Konya'da Beşiktaşlılar Derneği binası düzenlenen törenle açıldı. Konyaspor-Beşiktaş maçı için Konya'ya gelen Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı açılış törenine katıldı.

        Taraftarlar Başkan Serdal Adalı'yı yeni dernek binası önünde karşıladı. Daha sonra derneği gezen Serdal Adalı, taraftarların fotoğraf çekilme isteklerini de geri çevirmedi.

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