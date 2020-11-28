ADANA - Adana merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'ye yönelik davada 7 yıl 6 ay hapis cezası verilen Hanifi K'nin ByLock yazışmalarında ismi geçen 3 zanlı ile terör örgütü şüphelisi 4 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.Ekipler, Adana, Adıyaman ve İstanbul'da düzenledikleri operasyonlarla zanlılar H.D, C.G, N.İ, G.B, M.A.A, S.K. ve G.T'yi yakaladı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan H.D, C.G. ve N.İ. savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan G.B. tutuklandı, M.A.A, S.K. ve G.T. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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