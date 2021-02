Adana Cuma namazı saati araştırılıyor. Cuma namazı her şehirde her hafta değişiyor. Adana'da cuma namazına gidecek olan vatandaşlar cuma namazının bu hafta saat kaçta kılınacağını merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı namaz vakitlerini her gün paylaşıyor. İşte Diyanet İşleri namaz takvimine göre 19 Şubat Diyanet Adana Cuma namaz saati...

19 ŞUBAT 2021 ADANA CUMA NAMAZI SAATİ

19 Şubat 2021 Adana Cuma namazı saati: 12:58

Adana İçin Haftalık Namaz Vakitleri Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 19 Şubat 2021 Cuma 05:56 07:16 12:58 16:01 18:29 19:44 20 Şubat 2021 Cumartesi 05:55 07:15 12:57 16:01 18:30 19:45 21 Şubat 2021 Pazar 05:54 07:13 12:57 16:02 18:31 19:46 22 Şubat 2021 Pazartesi 05:52 07:12 12:57 16:03 18:32 19:47 23 Şubat 2021 Salı 05:51 07:11 12:57 16:03 18:33 19:48 24 Şubat 2021 Çarşamba 05:50 07:09 12:57 16:04 18:34 19:49 25 Şubat 2021 Perşembe 05:49 07:08 12:57 16:05 18:35 19:50



ZEKAT KİMLERE VERİLİR?

Zekâtın verileceği kimseler Kur’an-ı Kerim’de belirtilmiştir. Bunlar; fakirler, miskinler, zekât toplamakla görevlendirilen memurlar, müellefe-i kulûb adı verilen kalpleri İslam’a ısındırılmak istenen kimseler, esaretten kurtulacaklar, borçlular, Allah yolunda cihad edenler ve yolda kalmış olanlardır (Tevbe, 9/60).

Fakir ve miskin, temel ihtiyaçları dışında herhangi bir maldan nisab miktarına sahip olmayan kimsedir. Ancak temel ihtiyaçları dışında, ister artıcı (nâmî) vasıfta olsun ister olmasın, herhangi bir maldan nisap miktarına sahip olan kimse fakir veya miskin kapsamında olmadığından ona zekât verilmez (İbnü’l-Hümâm, Feth, II, 266).

Borçlu, kul hakkı olarak borcu olan ve borcunu ödeyeceği maldan başka nisab miktarı malı bulunmayan kimsedir (İbnü’l-Hümâm, Feth, II, 268).

Yolda kalmış kimse, sürekli yaşadığı yerde malı bulunsa bile, çıktığı yolculukta parasız kalıp parasına ulaşma imkânı bulamayan, başka bir deyişle, parasızlıktan yolda kalmış ve memleketine dönemeyen kimsedir. Bu kimseye, malının bulunduğu yere dönmesine ve dönünceye kadarki ihtiyaçlarını gidermesine yetecek kadar zekât verilebilir (Kâsânî, Bedâî’, II, 43-46). Günümüzde yolcu olan kişi istediği zaman memleketindeki parayı banka kartı veya başka bir yöntemle alma imkânına sahipse ona zekât verilmez.

“Allah yolunda” anlamına gelen “fî sebîlillah” ifadesi ise, kendisini Allah yoluna ve İslam’a adamış hac yolcuları, askerler ve ilim için yola çıkan gerçek kişiler olarak yorumlanmıştır.