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Adana'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavganın 4 zanlısı tutuklandı



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- Zanlıların adliyeye getirilmesi- Ele geçirilen silahların fotoğrafı

Adana'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavganın 4 zanlısı tutuklandıADANA (AA) - Adana'nın Ceyhan ilçesinde, 1 kişi öldüğü 2 kişinin yaralandığı silahlı kavganın şüphelisi 4 kişi tutuklandı.İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Akşemsettin Sokak'ta 16 gün önce iki grup arasında çıkan ve Murat Çelik'in hayatını kaybettiği, Mehmet İ. ile Kerim K'nin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 4 şüphelinin kimliğini belirledi.B.U, O.Ö, M.Y. ve F.Ç'yi yakalayan ekipler, olayda kullanıldığı değerlendirilen ruhsatsız 2 tabanca ele geçirdi.Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.İlçede 14 Şubat'ta iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Murat Çelik ile Mehmet İ. ve Kerim K. yaralanmış, ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Murat Çelik kurtarılamamıştı.