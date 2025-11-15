Habertürk
        Adana'da altgeçit kazası: 2 ölü | Son dakika haberleri

        Adana'da karşı şeride geçerek panelvana çarpan cipteki 2 kişi öldü

        Adana Seyhan'daki Turhan Cemal Beriker Bulvarı Müze Alt Geçidi'nde 20 yaşındaki Yunus Görecek'in kullandığı cip, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesiyle karşı şeride geçip B.O.'nun kullandığı panelvana çarptı. Cipteki Görecek ile yanındaki kadın hayatını kaybetti, yaralanan panelvan sürücüsü hastaneye kaldırıldı

        Giriş: 15.11.2025 - 20:21 Güncelleme: 15.11.2025 - 20:22
        Adana'da altgeçit kazası: 2 ölü
        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde alt geçitte karşı şeride geçerek panelvana çarpan cipteki 2 kişi hayatını kaybetti.

        Turhan Cemal Beriker Bulvarı Müze Alt Geçidi'nde Yunus Görecek (20) idaresindeki cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek B.O'nun kullandığı 31 LV 973 plakalı panelvana çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde, cip sürücüsü ile aynı araçtaki ismi öğrenilemeyen bir kadının öldüğünü belirledi.

        Yaralanan panelvan sürücüsü ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Cenazeler, olay yerindeki incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

