Olay, Yüreğir İlçesi DSİ Toki konutlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 49 yaşındaki Ergün S. oturdukları 8 katlı apartmanın damına çıkarak intihar etmek istedi. Durumu gören vatandaşlar, polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri şahsın atlama durumuna karşılık hava yastığı açtı.

AKRABALARI AŞAĞI ATLAYAN ŞAHSIN ELİNDEN TUTARAK KURTARDI

İHA'nın haberine göre, polis ile çevredeki vatandaşlar Ergün S.’yi atlamaması için ikna etmeye çalıştığı sırada, akrabaları apartmanın dam kısmına çıktı. Akrabalarını fark eden Ergün S. 8 katlı apartmanın damından kendini aşağı bıraktı. Bu sırada akrabaları son anda Ergün S.’in ellerinden tuttu. Metrelerce yükseklikte sallanan Ergün S. son andan yukarı doğru çekildi.

Ergün S. daha sonra kontrol amaçlı hastaneye götürüldü.