Adana'da 'buğday' hasadı başladı

Tekin, Türkiye'deki ilk buğday hasadının Adana'da yapıldığını belirterek, "Çiftçilerimiz şu anda rekolteden memnun. Yaklaşık 1 milyon 400 bin dekar alanda buğday üretimimiz var. 700 bin ton rekolte bekliyoruz. Bu yılki verimin geçen yıla oranla daha yüksek olacağını düşünüyoruz. Şu anda buğdayın kalitesi çok iyi durumda. Hasadımız yaklaşık 1 ay sürecek. Çiftçilerimiz buğdaylarını açığa döküyorlar. Bakanlığımız zamanı geldiğinde fiyat açıklayacak. Çiftçilerimiz müsterih olsunlar" dedi.