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Adana'da cuma namazı saat kaçta kılınıyor? 22 Ocak Adana Cuma namazı saati

Adana cuma namazı saati araştırılıyor. Namaza gidecek olan vatandaşlar "Adana'da Cuma namazı saat kaçta kılınacak?" sorusunun cevabını merak ediyor. Cuma namazı her şehirde, her hafta aynı saatte kılınmıyor. Namaz saati her şehirde değişiyor. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan namaz vakitleri takvimine göre 22 Ocak 2021 Adana cuma namazı saati...

Adana'da cuma namazı saat kaçta kılınıyor? 22 Ocak Adana Cuma namazı saati

Cuma namazı Adana'da saat kaçta kılınıyor? sorusunun cevabı merak konusu oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı camilerde cuma namazının korona virüs tedbirlerine dikkat edilmesi kaydıyla kılınabileceğini açıklamıştı. Ülke genelinde camilerde cuma namazı kılınabilecek. Adana'da cuma namazına gidecek olan vatandaşlar Adana cuma namazı saatini araştırıyor. İşte 22 Ocak 2021 Adana cuma namazı saati

22 OCAK 2021 ADANA CUMA NAMAZI SAATİ

22 Ocak 2021 Adana Cuma namazı saati: 12:55

Adana İçin Haftalık Namaz Vakitleri
Miladi TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
22 Ocak 2021 Cuma06:1807:4112:5515:3717:5919:18
23 Ocak 2021 Cumartesi06:1707:4112:5515:3718:0019:19
24 Ocak 2021 Pazar06:1707:4012:5615:3818:0119:20
25 Ocak 2021 Pazartesi06:1607:3912:5615:3918:0319:20
26 Ocak 2021 Salı06:1607:3912:5615:4018:0419:21
27 Ocak 2021 Çarşamba06:1507:3812:5615:4118:0519:22
28 Ocak 2021 Perşembe06:1507:3712:5715:4218:0619:23

CUMA NAMAZI CEMAATLE Mİ KILINMALI?

Cuma namazının sahih olması için cemaatin şart olduğu konusunda bütün bilginler ittifak etmekle birlikte, gerekli görülen asgari sayının kaç olduğu hususunda farklı görüşler belirtmişlerdir.
Cuma namazının kılınabilmesi için, İmam Ebû Hanîfe ve İmam Muhammed’e göre, imamın dışında en az üç, Ebû Yusuf’a göre ise, iki kişinin bulunması gerekir (İbnü’l-Hümâm, Feth, II, 58).

Şâfiî ve Hanbelî mezheplerine göre, en az kırk kişi bulunmalıdır (Nevevî, el-Mecmû’, IV, 487; İbn Kudâme, el-Muğnî, III, 202-203). Mâlikî mezhebine göre ise on iki kişinin bulunması şarttır (Haraşî, Şerhu Muhtasar, II, 76-77).
Hz. Peygamberin (s.a.s.) Medine’ye hicretinden önce Nakîu’l-Hadamat’ta kılınan cuma namazında kırk kişi hazır bulunmuştu (İbn Mâce, İkâmetu’s-Salât, 78). Ancak daha az kişi ile cuma namazı kılındığı da bilinmektedir. Nitekim Hz. Peygamberin (s.a.s.) emri ile Mus’ab b. Umeyr Medine’de 12 kişiye cuma namazını kıldırmıştır (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, III, 255).
Resûlullah (s.a.s.),cuma namazını kıldırırken, ticaret kervanının geldiğini haber alan cemaatten on iki kişi dışında hepsinin dışarı çıktığı rivayeti de sahih hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Cumua, 38). Öte yandan Hz. Peygamber (s.a.s.),bir yerleşim biriminde sadece dört kişi bulunsa bile, cuma namazının farz olduğunu bildirmiştir (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, III, 255).
Görüldüğü üzere Hz. Peygamberden (s.a.s.) gelen rivayetler, biri imam olmak üzere en az dört kişinin bulunduğu yerde cuma namazının kılınabileceğini göstermektedir. Bu da cuma namazının kılınabilmesi için gerekli kişi sayısının alt sınırını belirler.

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