Adana'da dehşet! Komşusunu sopayla öldürdü!

Adana'da iddiaya göre, Yüreğir ilçesi Solaklı Cumhuriyet Mahallesi'nde 26 Kasım'da Yunus A. (29), komşusunun zihinsel engelli oğlu Yunus Emre Sucu'ya (20) hakaret etti.
İKİ KOMŞU ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI
AA'da yer alan habere göre olayı öğrenen baba Cumali Sucu (51), komşusu Yunus A. ile tartıştı.
SOPAYLA BAŞINA VURDU
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Yunus A, sopayla Cumali Sucu'nun başına vurup kaçtı. Ağır yaralanan Cumali Sucu, Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Sucu, doktorların müdahalelerine rağmen 28 Kasım'da hayatını kaybetti. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan zanlı Yunus A'yı saklandığı adreste operasyonla yakaladı.
ZANLI CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Şüpheli ifadesinde, kavga sırasında rastgele attığı sopanın Cumali Sucu'nun başına isabet ettiğini öne sürdü. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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