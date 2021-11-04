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Haberler Gündem 3. Sayfa ADANA'DA DEHŞET! Son dakika: Kız arkadaşının evinde pencereden düşüp öldü! - VİDEO HABER
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Adana'da korkunç olay! Evdekiler tutuklandı!

Adana'da, 42 yaşındaki Mustafa Su, kız arkadaşı D.Ç.'nin (23) evinde ikinci kattaki dairenin penceresinden aşağı düşüp hayatını kaybetti. Olayla ilgili evde bulunan kız arkadaşıyla 4 kişi gözaltına alınıp tutuklandı

ADANA'DA DEHŞET! Son dakika: Kız arkadaşının evinde pencereden düşüp öldü! - VİDEO HABER
Adana'da korkunç olay! Evdekiler tutuklandı!
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AA

Adana'nın merkez Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda, edinilen bilgilere göre Mustafa Su (42), kız arkadaşı D.Ç'nin (23) yaşadığı apartmanın ikinci katındaki dairenin penceresinden zemine düştü.

MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI

AA'da yer alan habere göre durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Su, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

KIZ ARKADAŞI VE 4 KİŞİ TUTUKLANDI

Olayın ardından çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Mustafa Su'nun kız arkadaşı D.Ç. ile olay sırasında evde bulunduğu iddia edilen M.Ç. (28), L.A. (20), M.G. (29) ve E.S'yi (32) gözaltına aldı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.

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