Adana'da FETÖ'nün sözde

AA

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklu Z.E. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Z.E. için "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, hakkında FETÖ soruşturması yürütülen tanık M.C'nin ifadelerine yer verildi.

Z.E. ile 2012 yılında tanıştıklarını belirten tanık, "Ben üniversite 2. sınıfta okurken Z.E. FETÖ içerisinde sözde 'büyük bölge talebe mesulü' olarak faaliyet yürütüyordu. Hatta o dönemde ev ablalığı görevini bana kendisi vermişti." ifadelerini kullandı.

İddianamede, FETÖ'ye ait birçok evde kaldığı belirlenen Z.E'nin örgütün hiyerarşik yapılanmasında yer aldığı ve eşi A.E. ile "katalog evliliği" yaptığı belirtildi.

Z.E'nin eşi A.E'nin, FETÖ'nün emniyet "mahrem imam"larından olduğu ve hakkındaki yargılamanın İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesince halen sürdürüldüğü bilgisine de iddianamede yer verildi.

İddianamede, Z.E'nin FETÖ'nün gizli haberleşme programını ByLock'u kullandığı, HTS kayıtlarına göre örgüt üyeliğinden hakkında işlem yapılan kişilerle irtibatının belirlendiği, FETÖ elebaşının talimatı sonrası Bank Asya hesabında olağan dışı artış yaşandığı belirtilerek, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen tutuklu Z.E'nin yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.