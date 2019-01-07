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Adana'da 5 gün önce evinden çıktıktan sonra dönmeyen 21 yaşındaki genç için arama çalışması başlatıldı.
Merkez Çukurova ilçesinde yaşayan Cemil ve Nejla Akın çiftinin üç çocuğundan en küçüğü olan 21 yaşındaki Akif Akın, 2 Ocak'ta evinden ayrıldıktan sonra bir daha dönmedi.
Çocuklarına ulaşamayan aile polise kayıp başvurusunda bulundu.
Yapılan araştırmalara rağmen kayıp Akif Akın'a dair hiçbir ize ulaşılamadı.
Baba Cemil Akın, yaptığı açıklamada, oğlunun evde kahvaltı yaptıktan sonra annesine çarşıya gideceğini söyleyerek evden ayrıldığını ancak akşam geç vakte kadar dönmeyince endişelendiklerini belirtti.
Cep telefonundan da oğluna ulaşamayınca hayatından endişe duyarak polise kayıp başvurusunda bulunduklarını söyleyen Akın, "Bizim ekonomik veya ailesel bir sorunumuz yok. Kaçması için bir neden de ortada yok. Başına kötü bir şey gelmesinden korkuyoruz. Polislerimiz, oğlumun bulunması için gerekli hassasiyeti gösteriyor. Onlara teşekkür ediyorum. Devletimizden imkanlarını kullanarak oğluma ulaşmalarını bekliyorum." dedi.
Anne Nejla Akın da oğlunun kaybolmasının ardından yemek dahi yiyemediğini, ruh sağlığının bozulduğunu ifade etti.
Her akşam eşi ve çocuklarının kendisini hastaneye götürüp sakinleştirici iğne yaptırdığını kaydeden Akın, şunları söyledi:
"Oğlum ne olursun yaşıyorsan ortaya çıkıp yaşadığını söyle. Başka hiçbir şey istemiyorum. Sadece senin hayatta olduğunu bilmek istiyorum. Akif benim bebeğimdi, beni bırakmazdı. Oğlum bana sadece iyi bir haber ver, ne olursun annem."
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