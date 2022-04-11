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Koca dehşeti! Cezaevinden izinli çıktı, eşini öldürdü 0:00 / 0:00

DHA

Olay, dün saat 22.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Onur Mahallesi'nde meydana geldi. Murat Göbelek uyuşturucu suçundan cezaevine girince eşi Elif Göbelek, evi terk ederek kız kardeşinin yanında kalmaya başladı.

Cezaevinden kısa süre önce izinli olarak çıkan Murat Göbelek, boşanma aşamasındaki eşi ile konuşmak üzere yanına gitti. İkili arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Murat Göbelek, cebinden çıkardığı bıçakla Elif Göbelek'e saldırdı. Murat Göbelek, kucağında yeğeni bulunan Elif Göbelek'i karnından defalarca bıçaklayıp, olay yerinden kaçtı.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Evde bulunan yakınlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. DHA'nın haberine göre; ağır yaralanan Elif Göbelek, ambulans ile kentteki bir özel hastaneye sevk edildi.

Elif Göbelek

Çok kan kaybeden Elif Göbelek, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, katil zanlısı Murat Göbelek'in yakalanması için çalışma başlattı.