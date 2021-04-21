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Daha 8 yaşındaydı! Öldüren oyun!

Adana’da yürekleri yakan bir olay meydana geldi. Evde kimse yokken tabancayla oynadığı sırada kendini vuran 8 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti. Medine Güçlü'nün acı haberini alan yakınları ise gözyaşlarına boğuldu. Ruhsatsız tabancanın, küçük kızın babasına ait olduğu öğrenildi

YÜREK DAYANMAZ! Son dakika: Daha 8 yaşındaydı! Öldüren oyun...
Daha 8 yaşındaydı! Öldüren oyun!
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İHA

Adana'da edinilen bilgiye göre, olay, Yüreğir ilçesine bağlı Akıncılar Mahallesinde iki katlı bir evin ikinci katında dün meydana geldi. İddiaya göre, Medine Güçlü (8),evde kimse yokken tabanca ile oynamaya başladı.

BAŞINDAN YARALANDI

İHA'da yer alan habere göre kız çocuğu bir süre sonra tetiğe dokununca kafasından yaralandı. Tabanca sesi duyan anne Gül Güçlü hemen eve çıktı. Kızını kanlar içinde gören annenin feryadı üzerine yakınları da yukarı çıkarak yaralı çocuğu Yüreğir Devlet Hastanesi'ne götürdü.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Burada kız çocuğuna ilk müdahale yapıldıktan sonra Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Kız çocuğu kaldırıldığı hastanede gece yapılan müdahaleler rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

RUHSATSIZ TABANCA BABAYA AİTMİŞ

Adli tıp kurumuna kaldırılan cenaze yakınları tarafından alınarak toprağa verildi. Tabancanın ise ruhsatsız olduğu ve il dışındaki babasına ait olduğu öğrenildi.

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