Adana'da orman yangını
Adana'nın Sarıçam ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
Giriş: 21.08.2025 - 19:09 Güncelleme: 21.08.2025 - 19:09
Adana'nın Turunçlu Mahallesindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile 2 uçak, 3 helikopter ve çok sayıda arazöz sevk edildi.
Ekiplerin, yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
*Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ