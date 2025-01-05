Adana'da otomobil, park halindeki 5 araca çarptı: 3 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Seyhan ilçesi Necip Fazıl Bulvarı'nda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu park halinde bulunan 4 araç ile o sırada yol kenarında duraklayan otomobile çarptı. Kazada, duraklayan otomobilde bulunan anne ile kızı ve kontrolden çıkan otomobilin sürücüsü yaralandı.