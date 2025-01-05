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        Haberler Gündem Adana'da otomobil, park halindeki 5 araca çarptı: 3 yaralı - Güncel haberler

        Adana'da otomobil, park halindeki 5 araca çarptı: 3 yaralı

        Adana'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirdiği otomobilin park halindeki 4 araca ve o sırada yol kenarında bekleyen otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.01.2025 - 02:33 Güncelleme: 05.01.2025 - 02:33
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        Otomobil park halindeki 5 araca çarptı: 3 yaralı
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        Kaza, akşam saatlerinde Seyhan ilçesi Necip Fazıl Bulvarı'nda meydana geldi.

        Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu park halinde bulunan 4 araç ile o sırada yol kenarında duraklayan otomobile çarptı. Kazada, duraklayan otomobilde bulunan anne ile kızı ve kontrolden çıkan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı 3 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Tedaviye alınan sürücünün sağlık durumunun ağır olduğu, anne ile kızın ise hafif yaralı olduğu öğrenilirken polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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