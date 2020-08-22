DHA

Olay, saat 22.30 sıralarında merkez Gülbahçesi Mahallesi 13120 Sokak'taki iki katlı müstakil evde meydana geldi. İstanbul'da yaşayan Mehmet A.'nın iki katlı müstakil evinin önüne gelen kimliği belirsiz kişiler, iddiaya göre pencereyi söküp, içeriye girdikten sonra üzerlerine yanıcı madde döktükleri eşyaları ateşe verdi.

Şüphelilerin pencereden çıkıp, kaçmasının ardından evi alevler sardı. DHA'nın haberine göre; vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını yarım saatte söndürdü.

Evde kimsenin bulunmaması nedeniyle yaralanan ya da ölen olmazken, yangının ardından evde büyük çaplı hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.