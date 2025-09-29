Adana'da polisin desteğiyle çocuklara eğitim

Habertürk
        Adana'da polis ekiplerinin desteğiyle yürütülen proje kapsamında Çocuk Evleri Sitesi'nde yaşayan çocuklara model uçak ve robotik kodlama eğitimi veriliyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2025 - 13:40 Güncelleme: 29.09.2025 - 13:40
        Adana İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü işbirliğinde "Polisim Yanımda" ve "Sizinle Güvenli Yarınlara" projeleri hazırlandı.

        Çalışma kapsamında, Seyhan Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan 10 çocuğa yönelik 7 hafta sürecek robotik kodlama kursu başlatıldı.

        Türk Hava Kurumu ortaklığında yürütülen "Sizinle Güvenli Yarınlara" projesinde de Adana Çocuk Evleri Sitesi'nde yaşayan 20 çocuğa yönelik model uçak eğitimi veriliyor.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

        #adana haberleri
        #polis
