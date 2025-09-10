Habertürk
        Haberler Gündem Adana'da restorana yönelik silahlı saldırıda garson yaralandı

        Adana'da restorana yönelik silahlı saldırıda garson yaralandı

        Adana'da bir restorana tabancayla ateş açılması sonucu bir işçi yaralandı, gözaltına alınan zanlı tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2025 - 21:02 Güncelleme: 10.09.2025 - 21:02
        Garsonu ayağından yaraladı
        Merkez Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı'ndaki bir restorana tabancayla ateş açılması sonucu garsonlardan N.Y. (44) bacaklarına isabet eden kurşunlarla yaralandı.

        Şüphelinin olay yerinden kaçmasının ardından çalışanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı N.Y, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgede yaptıkları araştırmayla olayın zanlısı A.K'yi (17) yakaladı.

        Saldırıda kullanıldığı değerlendirilen tabancayı da ele geçiren ekipler, şüpheliyi Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim etti.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        #adana
        #haberler
