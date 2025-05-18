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        Haberler Gündem Adana'da seyir halindeki otomobil yandı - Güncel haberler

        Adana'da seyir halindeki otomobil yandı

        Adana'nın Ceyhan ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2025 - 06:13 Güncelleme: 18.05.2025 - 06:13
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        Seyir halindeki otomobil yandı
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        Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobilin motor kısmından Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Mustafabeyli Mahallesi mevkisinde seyir halindeyken dumanlar yükselmeye başladı.

        Sürücünün otomobili yol kenarına park ederek yardım istemesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Otluk alana da sıçrayan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Otomobil yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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