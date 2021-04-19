Adana'da trafik kazasında hayatını kaybeden bebeğin cenazesi toprağa verildi

AA

Turgut Özal Bulvarı'nda dün annesi Derya H'nin kullandığı 01 CVV 65 plakalı otomobilin Murat A. idaresindeki 01 DRM 28 plakalı otomobil ile çarpışması sonucu yaşanan kazada hayatını kaybeden 1 yaşındaki Demir H'nin cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazada hafif yaralanan baba Ulaş H, yapılan otopsi işleminin ardından bebeğinin cenazesini morgdan alarak kucağında araca kadar taşıdı.

Daha sonra bebeğin naaşı Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kazada yaralanan ve halen tedavisi devam eden bebeğin annesi Derya H. cenazeye katılmadı.

Bu arada, Derya ve Ulaş H. çiftinin, bebekleri Demir H'yi alerjik rahatsızlığı nedeniyle hastaneye götürmek için yola çıktıkları sırada kazanın yaşandığı belirtildi.