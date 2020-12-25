Adana'daki rüşvet operasyonunun zanlıları, 250 milyon liralık haksız kazanca göz yummuş

AA

Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, rüşvet ve irtikap iddiasıyla 19 Aralık'ta gözaltına alınan 23 kişiden aralarında eski Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Ceyhan Ticaret Odası Başkanı Şeref Can ve belediyenin imar müdürünün de bulunduğu 5 kişinin tutuklandığı soruşturmaya ilişkin yeni bilgilere ulaşıldı.

Zabıta ve imar müdürlüğü personelinin belirlediği usulsüz ve imara aykırı yapılardan bazılarına rüşvet karşılığında ruhsat verildiği tespit edildi.

Bu kapsamda, 2019'da ilçede yeni yapılaşmanın durdurulması yönündeki mahkeme kararına rağmen, belediye tarafından imara aykırı 100'e yakın projeye rüşvet karşılığında ruhsat verildiği ve 250 milyon liralık haksız kazanca göz yumulduğu ileri sürüldü. Tutuklular arasındaki müteahhit Murat İ'nin de rüşvete aracılık ettiği belirtildi.

Öte yandan, usulsüz yapılardan bazılarının sahiplerinden, sorunlarının görmezlikten gelinmesi için "Ceyhanspor'a bağış" ve "belediyenin yaptıracağı kreşe yardım" adı altında yaklaşık 500 bin lira para talep edildiği, toplanan paraların ise bu işlerde kullanılmadığı öne sürüldü.

Tutuklananlar arasındaki Ceyhan Ticaret Odası Başkanı Şeref Can'ın, yüzde 40'ı geçmeyecek şekilde kapalı alana sahip olması gereken fabrikasının tamamının kapalı konumda yapılmasıyla ilgili belediyenin işlem başlattığı, Can'ın da ruhsat sorununu aşmak için 135 bin dolar rüşvet verdiği iddia edildi.

- Operasyon

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 19 Aralık'ta suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, rüşvet ve irtikap soruşturması kapsamında, Kadir Aydar'ın da arasında olduğu 23 şüpheliyi gözaltına almıştı. Zanlılardan 6'sı emniyet ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılmıştı.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK),martta adli sicil kaydındaki cezası nedeniyle mazbatasının iptaline karar verdiği eski Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın da aralarında bulunduğu 17 zanlı, 3 gün önce Ceyhan Adliyesine sevk edilmişti. Zanlılardan 8'i savcılık sorgusunun ardından, 3'ü de adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

Eski Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Ceyhan Ticaret Odası Başkanı Şeref Can, Ceyhan Belediyesi İmar Müdürü Gül Derya D, Ceyhan Kent Konseyi Başkanı Selahattin G, belediye personeli Şevket A. ve müteahhit Murat İ. ise tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılmıştı. Hakimlik, 6 şüpheliden 5'inin tutuklanmasına, Selahattin G'nin de ev hapsine karar vermişti.

Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığından 19 Aralık'ta yapılan yazılı açıklamada, "Eski Ceyhan Belediye Başkanının talimatlarıyla aralarında Ceyhan Belediyesi İmar Müdürü G.D.D'nin de bulunduğu belediyede görevli bir kısım şüphelilerin, ilçedeki iş insanlarından imar ve ruhsatla ilgili eksiklikler gerekçe gösterilerek rüşvet talebinde bulundukları iddiaları üzerine soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde kolluk güçlerince, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, rüşvet ve irtikap suçlarından eş zamanlı operasyon yapılmıştır. Aralarında iş insanları ve kamu görevlilerinin de olduğu 23 şüpheli gözaltına alınmış olup, soruşturma titizlikle sürdürülmektedir." ifadeleri kullanılmıştı.