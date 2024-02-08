Adana Demirspor, 20 yaşındaki Angolalı oyuncu Antonio Simao Muanza'yı transfer etti
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yukatel Adana Demirspor, 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Antonio Simao Muanza'yı transfer etti.
Giriş: 08.02.2024 - 21:36 Güncelleme: 08.02.2024 - 21:36
Trendyol Süper Lig'de oynadığı son 7 maçta galibiyet alamayan Yukatel Adana Demirspor, 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Antonio Simao Muanza'yı transfer etti.
Akdeniz ekibinden yapılan açıklamada, Angolalı oyuncu Muanza ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Sözleşmenin 1 yıl uzatma opsiyonu olduğu da ifade edildi.
Genç oyuncu daha önce Benfica B, CF Estrela ve AFA Takımlarında forma giydi.