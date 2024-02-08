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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yukatel Adana Demirspor Adana Demirspor, 20 yaşındaki Angolalı oyuncu Antonio Simao Muanza'yı transfer etti - Yukatel Adana Demirspor Haberleri

        Adana Demirspor, 20 yaşındaki Angolalı oyuncu Antonio Simao Muanza'yı transfer etti

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yukatel Adana Demirspor, 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Antonio Simao Muanza'yı transfer etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 21:36 Güncelleme: 08.02.2024 - 21:36
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        Adana Demirspor'a genç orta saha!
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        Trendyol Süper Lig'de oynadığı son 7 maçta galibiyet alamayan Yukatel Adana Demirspor, 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Antonio Simao Muanza'yı transfer etti.

        Akdeniz ekibinden yapılan açıklamada, Angolalı oyuncu Muanza ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Sözleşmenin 1 yıl uzatma opsiyonu olduğu da ifade edildi.

        Genç oyuncu daha önce Benfica B, CF Estrela ve AFA Takımlarında forma giydi.

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