Adana Demirspor-Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Galatasaray, Süper Lig'in 4'üncü haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya geliyor. Yeni Adana Stadı'nda oynanacak maçta Kadir Sağlam düdük çalacak. Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys elenen sarı kırmızılılar Adana Demirspor karşısında galip gelerek moral bulmak istiyor. Peki, Adana Demirspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Adana Demirspor-Galatasaray maçı muhtemel 11'leri...
Adana Demirspor-Galatasaray maçı için geri sayım başladı. Bu sezon transfer yasağı nedeniyle kadrosunu güçlendiremeyen Adana Demirspor, Galatasaray karşısında galibiyet arayacak. Adana Demirspor, geçen sene Galatasaray'a 3-1 ve 3-0 mağlup olmuştu. Peki, "Adana Demirspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Adana Demirspor-Galatasaray maçının oynanacağı tarih...
ADANA DEMİRSPOR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Galatasaray, Süper Lig'in 4'üncü haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya geliyor.
Adana Demirspor-Galatasaray maçı 31 Ağustos Cumartesi günü saat 21.45'te başlayacak
ADANA DEMİRSPOR-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?
Yeni Adana Stadı'ndaki maç Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.