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        Haberler Bilgi Adana Demirspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı şifresiz mi yayınlanacak? GS maçı muhtemel 11'i

        Adana Demirspor-Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?

        Galatasaray, Süper Lig'in 4'üncü haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya geliyor. Yeni Adana Stadı'nda oynanacak maçta Kadir Sağlam düdük çalacak. Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys elenen sarı kırmızılılar Adana Demirspor karşısında galip gelerek moral bulmak istiyor. Peki, Adana Demirspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Adana Demirspor-Galatasaray maçı muhtemel 11'leri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.08.2024 - 00:34 Güncelleme: 31.08.2024 - 17:34
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        Adana Demirspor-Galatasaray maçı için geri sayım başladı. Bu sezon transfer yasağı nedeniyle kadrosunu güçlendiremeyen Adana Demirspor, Galatasaray karşısında galibiyet arayacak. Adana Demirspor, geçen sene Galatasaray'a 3-1 ve 3-0 mağlup olmuştu. Peki, "Adana Demirspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Adana Demirspor-Galatasaray maçının oynanacağı tarih...

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        ADANA DEMİRSPOR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Galatasaray, Süper Lig'in 4'üncü haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya geliyor.

        Adana Demirspor-Galatasaray maçı 31 Ağustos Cumartesi günü saat 21.45'te başlayacak

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        ADANA DEMİRSPOR-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

        Yeni Adana Stadı'ndaki maç Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.

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        MUHTEMEL 11'LER

        Adana Demirspor: Eren, Manev, Semih, Gravillon, Abdulsamet, Bünyamin, Maestro, Yusuf, Alioui, Barasi, Aimbetov

        Galatasaray: Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Jelert, Kerem Demirbay, Torreira, Kerem Aktürkoğlu, Barış, Mertens, Icardi

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