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        Haberler Bilgi Adana Demirspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray maçı muhtemel 11'ler

        Adana Demirspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Galatasaray, Süper Lig'in 4'üncü haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya geliyor. Yeni Adana Stadı'nda oynanacak maçta Kadir Sağlam düdük çalacak. Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys elenen sarı kırmızılılar Adana Demirspor karşısında galip gelerek moral bulmak istiyor. Peki, Adana Demirspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Adana Demirspor-Galatasaray maçı muhtemel 11'leri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.08.2024 - 00:34 Güncelleme: 31.08.2024 - 00:34
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        Adana Demirspor-Galatasaray maçı için geri sayım başladı. Bu sezon transfer yasağı nedeniyle kadrosunu güçlendiremeyen Adana Demirspor, Galatasaray karşısında galibiyet arayacak. Adana Demirspor, geçen sene Galatasaray'a 3-1 ve 3-0 mağlup olmuştu. Peki, "Adana Demirspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Adana Demirspor-Galatasaray maçının oynanacağı tarih...

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        ADANA DEMİRSPOR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Galatasaray, Süper Lig'in 4'üncü haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya geliyor.

        Adana Demirspor-Galatasaray maçı 31 Ağustos Cumartesi günü saat 21.45'te başlayacak

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        ADANA DEMİRSPOR-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

        Yeni Adana Stadı'ndaki maç Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.

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        MUHTEMEL 11'LER

        Adana Demirspor: Eren, Manev, Semih, Gravillon, Abdulsamet, Bünyamin, Maestro, Yusuf, Alioui, Barasi, Aimbetov

        Galatasaray: Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Jelert, Kerem Demirbay, Torreira, Kerem Aktürkoğlu, Barış, Mertens, Icardi

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