AHMET ÇAKAR: Gelelim Galatasaray'a; zaten havlu atmışlardı, dün gece de Adana'da hem ligi bıraktılar hem ikinciliği bıraktılar hatta üçüncülük ve dördüncülük de bırakıldı. Galatasaray'ı hayata ve lige bağlayan bu sene için yegane unsur, Avrupa. Yoksa çoktan Galatasaray'da sular kaynamıştı. Ama bundan sonra da kaynamayacağının pek tabii ki garantisi yok.