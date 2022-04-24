Adana Demirspor - Trabzonspor maçının yazar yorumları

Elbette ki bu inşaanın başında olan Abdullah hocaya da ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Uzun yıllardır Türkiye'de devam eden başarılı sürecini Trabzonspor'da artık şampiyonlukla taçlandırmak üzere. O da büyük takdiri hak ediyor. Trabzonspor uzun yıllar bekledi, acılar da çekti ama artık çok güzel günlerin eşiğinde. Bu takım hem bu sezon hem de önümüzdeki dönemler için çok güzel günler vadediyor.