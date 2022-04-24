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Adana Demirspor - Trabzonspor maçının yazar yorumları

Trabzonspor, Süper Lig'in 34. haftasında Adana Demirspor'u deplasmanda 3-1 yendi. Ligde 4 maç sonra kazanan bordo-mavililer bu sonucun ardından 76 puana yükseldi. Trabzonspor, 35. haftada Antalyaspor karşısında puan alması halinde, rakiplerine bakmaksızın şampiyonluğunu ilan edecek. Spor yazarları Adana Demirspor - Trabzonspor maçını yorumladı

  • 01
    Adana Demirspor - Trabzonspor maçının yazar yorumları

    ALİ GÜLTİKEN: Trabzonspor, bu sezon bir sürü güzel hikaye yazdı. Birçok kahramanı var. Tabii en başta sayın başkan Ahmet Ağaoğlu ve yönetimini kutlamak lazım. Göreve geldikleri günden itibaren hem takımı düzgün bir mali yapıya oturtmak açısından hem de oyuncu seçimi noktasında mükemmel işlere imza attılar. Seçilen oyuncular hem maliyet hem de fayda açısından büyük isabet sağladı. 
  • 02
    Adana Demirspor - Trabzonspor maçının yazar yorumları

    Elbette ki bu inşaanın başında olan Abdullah hocaya da ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Uzun yıllardır Türkiye'de devam eden başarılı sürecini Trabzonspor'da artık şampiyonlukla taçlandırmak üzere. O da büyük takdiri hak ediyor. Trabzonspor uzun yıllar bekledi, acılar da çekti ama artık çok güzel günlerin eşiğinde. Bu takım hem bu sezon hem de önümüzdeki dönemler için çok güzel günler vadediyor.
  • 03
    Adana Demirspor - Trabzonspor maçının yazar yorumları

    REHA KAPSAL: Djaniny, Avcı'nın elindeki oyun krizlerindeki en önemli kozlarından biri olduğunu gösterdi. Nwakaeme ve diğer ciddi eksiklere Peres de sakatlanarak katıldı. Adana Demir'de Balotelli gibi bir önemli bir silah olmasa da takımın kalitesi ve taraftarın yarattığı yüksek enerjili atmosferden 3 puan çıkarmak hayatiydi. Trabzonspor gibi geçmişi başarılarla dolu büyük bir kulüpte şampiyonluk yaşamak istiyorsanız öncelikle oraya 'ait olmayı bileceksiniz'. 
  • 04
    Adana Demirspor - Trabzonspor maçının yazar yorumları

    Avcı, geldiği günden beri sadece oynattığı oyunla değil verdiği doğru mesajlarla bu şampiyonluk yolculuğunda tüm Trabzonspor camiasını inandırdı. Avcı; kenetlenmeyi, birlik beraberliği, hedefe yürümeyi ve bundan dönmemeyi, 38 sene sonra da yaşanılacak şampiyonluğa kenetlenmeyi başarıyla gerçekleştirdi.
  • 05
    Adana Demirspor - Trabzonspor maçının yazar yorumları

    CEMAL ERSEN: Altını çizmiştim. Maraton zorlu bir yarış diye. Trabzonspor son düzlüğe rahat, kendinden emin ve mutlu girdi. Haftaya Trabzon kenti ve ülke genelindeki sevdalıları, mahşeri coşkuya hazır olsun. Sözün özü; futbolda bir başkaldırışın simgesidir Trabzonspor. Bunu bir kez daha hatırlatması için, Avcı ve öğrencilerinin atacağı “kocaman” bir adım kaldı.
  • 06
    Adana Demirspor - Trabzonspor maçının yazar yorumları

    ERMAN TOROĞLU: Trabzonspor'un kazandığı ilk penaltıyı ben hakem olsam vermem. O temas düşüşüyle penaltı olmaz. Ama penaltı tekrarı doğru. Adana Demirspor'un kazandığı penaltı da doğru. Yani öyle bir maç oldu ki Trabzonspor için korku filmi gibi. Peki bu neden oldu? Altı maç kala şampiyon olacakken, rekor kıralım havasına girdiler.
  • 07
    Adana Demirspor - Trabzonspor maçının yazar yorumları

    Bu havaya Trabzon seyircisi ve Trabzon şehri de girdi. Bu futbolcuyu da gerdi, teknik adamı da gerdi. Sonunda da bugünlere gelindi. Aslında bu maçta Trabzonspor'a bir beraberlik kafi gelebilirdi. Zaten sahaya yayılış biçimleri de mantık olarak oydu. Kötü mücadele etmediler ama iyi futbol oynamadılar.
  • 08
    Adana Demirspor - Trabzonspor maçının yazar yorumları

    ÖNDER ÖZEN: Trabzonspor'un en iyi maçlarından biri değildi. Deplasmanda çok zor bir rakibe karşı kazandı. Gerilimi çok yüksek bir deplasman seyahati olduğunu söyleyebiliriz. Bunun üstesinden geldi evet ama iyi oynadığını söyleyemeyiz. İlk birkaç dakika biraz iyiydi ama onun dışında kendi bildiği organizasyonun da biraz dışında gördüm.
  • 09
    Adana Demirspor - Trabzonspor maçının yazar yorumları

    METİN TEKİN: Trabzonspor'da artık gerilim falan kalmadı. Trabzonspor bu maç kaybetseydi tabii ki de enteresan şeyler yaşanabilirdi ama artık herkes rahatladı. 
  • 10
    Adana Demirspor - Trabzonspor maçının yazar yorumları

    İBRAHİM YILDIZ: Haftalardır bekledikleri şampiyonluk turunun çok yaklaştığını biliyorlardı. Antalyaspor karşılaşmasının çok coşkulu geçeceği ortada. Gelecek haftalara bırakmadan bu işi sonlandırmak istiyorlar. Çok önceden başlayan şampiyonluk şarkılarını tüm şehir doya doya söylemek için sabırsızlanıyor.
  • 11
    Adana Demirspor - Trabzonspor maçının yazar yorumları

    Abdullah Avcı elindeki kadroyu iyi kullandı. Kulübe zenginliği büyük avantajdı. Bunun yanında, yıllardır beklenen şampiyonluk hedefini gerçekleştirmek adına şehir olarak inanç ve destek de ayrı bir önem taşıyor.
  • 12
    Adana Demirspor - Trabzonspor maçının yazar yorumları

    Bir futbol şehri olan Trabzon, bu sezon şampiyonluğu çok fazlasıyla hak etti.

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