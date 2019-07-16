Kulüpten yapılan açıklamada, mavi-lacivertlilerin 30 yaşındaki forvet oyuncusu Stokes ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi.
Anthony Stokes’un, takımın Bolu’daki kampına katılacağı bildirildi.
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