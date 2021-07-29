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Mavi-lacivertlilerin yeni transferlerinden Akintola, takımının Bolu kampında yaptığı açıklamada, Adana Demirspor'da yer aldığı için mutlu olduğunu belirtti.

Sabırsızlıkla ligin başlamasını beklediğini aktaran Akintola, şunları kaydetti:

"Adana Demirspor gerçekten tarihi olan, çok büyük bir kulüp, Adana da çok büyük bir şehir. Geçen sene de 1-2 maçı izleme fırsatım oldu, alt ligden yukarı çıkma mücadelesi veriyordu ve gerçekten çok büyük hikayesi olan takım. Benim hedefim hep aynı, takıma yardım edebileceğim her türlü konuda yardımcı olmak istiyorum. Aslında başarısız olacağımızı hiç düşünmüyorum. Bu ligde çok iyi şeyler başaracağımıza inanıyorum. Pek çok tecrübeli, üst seviyelerde oynamış oyuncular var. Bu oyuncularla iyi bir takım olduğumuz zaman ligi çok iyi bir yerde bitireceğimize inanıyorum."