Adana'nın Yüreğir ilçesinde olay, akşam saatlerinde 11 Eylül’de Girne Bulvarı Özgür Mahallesi’nde meydana geldi.

Akaryakıt istasyonunda Serdar D. (24) ve Enes G. (22) ile Umut A. (24) arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

GENÇ BAŞINI YERE VURUP BAYILDI DHA'daki habere göre iki kişiden biri Umut A.'yı iterken diğeri de yumruk attı. Yüzüne aldığı tek yumruk darbesiyle yere yığılan genç baygınlık geçirdi.

HASTANEDE TEDAVİYE ALINDI Serdar D. ile Enes G., ise hiçbir şey olmamış gibi motosikletlerine binerek olay yerinden ayrıldı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Umut A., götürüldüğü hastanede tedaviye alındı.