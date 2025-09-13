Habertürk
        Bayıltan yumruğa tutuklama! O an kamerada!

        Adana'da, bir akaryakıt istasyonunda çıkan kavgada 24 yaşındaki Umut A.'yı tek yumrukla hastanelik eden 24 yaşındaki Serdar D. ve 22 yaşındaki Enes G. tutuklandı. Yaşananlar, akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı

        Giriş: 13.09.2025 - 12:03 Güncelleme: 13.09.2025 - 12:07
        Bayıltan yumruğa tutuklama! O an kamerada!
        Adana'nın Yüreğir ilçesinde olay, akşam saatlerinde 11 Eylül’de Girne Bulvarı Özgür Mahallesi’nde meydana geldi.

        Akaryakıt istasyonunda Serdar D. (24) ve Enes G. (22) ile Umut A. (24) arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

        GENÇ BAŞINI YERE VURUP BAYILDI

        DHA'daki habere göre iki kişiden biri Umut A.'yı iterken diğeri de yumruk attı. Yüzüne aldığı tek yumruk darbesiyle yere yığılan genç baygınlık geçirdi.

        HASTANEDE TEDAVİYE ALINDI

        Serdar D. ile Enes G., ise hiçbir şey olmamış gibi motosikletlerine binerek olay yerinden ayrıldı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Umut A., götürüldüğü hastanede tedaviye alındı.

        İKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Serdar D. ile Enes G.’yi Sarıçam Mahallesi’nde yakaladı. Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

        #adana
        #Son dakika haberler
