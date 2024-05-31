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        Haberler Gündem 3. Sayfa Adana haberleri: "Sevgilime ters davranıyorsun" cinayeti!

        "Sevgilime ters davranıyorsun" cinayeti!

        Adana'da, eski baldızı 21 yaşındaki Deniz Tuncel'i pompalı tüfekle yaralayıp, sevgilisi 30 yaşındaki Şahan Uğurlu'yu öldüren 37 yaşındaki Murat Kebude tutuklandı. Kebude'nin eve gittiği sırada Deniz Tuncel ile karşılaştığı, teyzesinin yanına gitmek isteyen 2 çocuğuna engel olunca tartışmanın yaşandığı ortaya çıktı. Uğurlu'nun, "Sen kimsin, benim sevgilime ters davranıyorsun" deyince büyüyen tartışmada cinayetin işlendiği belirtildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 10:35 Güncelleme: 31.05.2024 - 10:36
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        "Sevgilime ters davranıyorsun" cinayeti!
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        Adana'da olay, 29 Mayıs saat 18.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi’ndeki bir apartmanda meydana geldi. Kamyon şoförü Murat Kebude (37), 2023’te boşandığı eşi S.T.’den 2 kız çocuğunu alıp, marketten de yaş pasta aldıktan sonra evine gitti.

        ESKİ BALDIZI SEVGİLİSİYLE EVE GELDİ

        DHA'da yer alan habere göre bir süre sonra Kebude’nin eski baldızı Deniz Tuncel (21) ile sevgilisi Şahan Uğurlu (30) da eve geldi. Burada çıkan tartışmada Kebude, evdeki ruhsatsız pompalı tüfekle Uğurlu’yu göğsünden vurdu.

        SEVGİLİ ÇİFTİ GÖĞÜSLERİNDEN VURDU

        Çocuklarını alıp evden çıkan Kebude, merdivenlerde karşılaştığı Tuncel’i de göğsünden vurup, aşağı indi. Kebude otomobiline binip, Sarıçam ilçesi Büyük Baklalı Mahallesi’ndeki ailesinin yanına gitti.

        BALDIZININ SEVGİLİSİ YAŞAMINI YİTİRDİ

        Hayatını kaybeden Şahan Uğurlu, 30 yaşındaydı.
        Hayatını kaybeden Şahan Uğurlu, 30 yaşındaydı.

        Apartmanda oturanların ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan Uğurlu, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        AİLESİNİN EVİNDE YAKALANDI

        Deniz Tuncel ise ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, ailesinin evine yaptığı baskında şüpheli Murat Kebude’yi gözaltına alınıp, emniyete götürüldü.

        ÇOCUKLARI TEYZESİNİN YANINA GÖNDERMEMİŞ

        Kebude’nin evine gittiği sırada eski baldızı Deniz Tuncel ile karşılaştığı, teyzelerinin yanına gitmek isteyen çocuklarını engellediği, tartışmanın bu nedenle yaşandığı ortaya çıktı.

        "SEN KİMSİN SEVGİLİME TERS DAVRANIYORSUN"

        Eve gelen Tuncel’in sevgilisi Şahan Uğurlu’nun, Kebude’ye, “Sen kimsin, benim sevgilime ters davranıyorsun” demesiyle tartışmanın büyüdüğü, ardından da cinayetin yaşandığı belirtildi.

        "ÇOCUKLARIM YETİM KALDI"

        Emniyete götürülen Murat Kebude, ifadesinde, “Çocuklarım vardı, yetim kaldılar. Keşke böyle bir olay yaşanmasaydı. Pişmanım” dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kebude, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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