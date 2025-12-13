Yanan ev çöktü! Yürek yakan arama!
Adana'nın Aladağ ilçesinde, evde çıkan yangın söndürülürken, tek başına yaşayan Alzheimer hastası olduğu öğrenilen 85 yaşındaki Zeynep Keklik'e ulaşmak için çalışma başlatıldı
Adana'da olay, sabahın erken saatlerinde Aladağ ilçesinin Gökçe Mahallesi'ndeki bir evde gece saatlerinde yangın çıktı.
İTFAİYE EKİBİ YANGINI SÖNDÜRDÜ
DHA'da yer alan habere göre komşuların ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu tek katlı evdeki yangın söndürüldü.
ZEYNEP NİNEYE ULAŞILAMADI
Tamamen çöken evde, tek başına yaşayan Alzheimer hastası Zeynep Keklik'e (85) ise ulaşılamadı.
Ekipler, Keklik'e ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.