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        Haberler Gündem 3. Sayfa Adana haberleri: Yılbaşı gecesi merdivenden düşüp öldü | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Yılbaşı gecesi 3 çocuk babası müteahhit merdivenden düşüp öldü!

        Adana'da, yılbaşı gecesi ailesiyle birlikte eğlenmeye giden 3 çocuk babası, müteahhit Mehmet Börekçi, evine döneceği sırada merdivenlerden düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 09:16 Güncelleme: 02.01.2025 - 09:17
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        Yılbaşı gecesi merdivenden düşüp öldü!
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        Adana'da iddiaya göre, olay, merkez Çukurova ilçesine bağlı Beyazevler Mahallesi Özdemir Sabancı Bulvarındaki bir eğlence tesisinde meydana geldi.

        MEKANDAN ÇIKARKEN MERDİVENDEN DÜŞTÜ

        İHA'daki habere göre 3 çocuk babası müteahhit Mehmet Börekçi, yılbaşı gecesi ailesiyle birlikte gittiği eğlence mekanından çıktığı sırada merdivenlerden düştü.

        AĞIR YARALANDI KURTARILAMADI

        Ağır yaralanan Börekçi, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Müdahalelere rağmen kurtarılamayan Börekçi, hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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