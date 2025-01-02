Yılbaşı gecesi 3 çocuk babası müteahhit merdivenden düşüp öldü!
Adana'da, yılbaşı gecesi ailesiyle birlikte eğlenmeye giden 3 çocuk babası, müteahhit Mehmet Börekçi, evine döneceği sırada merdivenlerden düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı
Adana'da iddiaya göre, olay, merkez Çukurova ilçesine bağlı Beyazevler Mahallesi Özdemir Sabancı Bulvarındaki bir eğlence tesisinde meydana geldi.
MEKANDAN ÇIKARKEN MERDİVENDEN DÜŞTÜ
İHA'daki habere göre 3 çocuk babası müteahhit Mehmet Börekçi, yılbaşı gecesi ailesiyle birlikte gittiği eğlence mekanından çıktığı sırada merdivenlerden düştü.
AĞIR YARALANDI KURTARILAMADI
Ağır yaralanan Börekçi, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Müdahalelere rağmen kurtarılamayan Börekçi, hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.