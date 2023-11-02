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        Adana´da 10 ayda 16 kadın öldürüldü

        ADANA KadınPlatformu, 2023 yılının Ocak-Ekim ayları arasındaki süreçte kentte 16 kadının, erkekler tarafından öldürüldüğünü açıkladı. Ayrıca hayatını kaybeden 5 kadının ölümünün de şüpheli bulunduğu belirtildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 15:36 Güncelleme: 02.11.2023 - 15:40
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        Adana´da 10 ayda 16 kadın öldürüldü
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        ADANA KadınPlatformu, 2023 yılının Ocak-Ekim ayları arasındaki süreçte kentte 16 kadının, erkekler tarafından öldürüldüğünü açıkladı. Ayrıca hayatını kaybeden 5 kadının ölümünün de şüpheli bulunduğu belirtildi.

        Adana Kadın Platformu, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü kapsamında Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) binasında basın açıklaması yaptı. Açıklamayı okuyan SES Adana Şubesi Kadın Sekreteri Selma Çınkır, kadınlara yönelik erkek şiddetinin devam ettiğini söyledi. Çınkır, kadın cinayetlerine yönelik basında çıkan haberlerden elde ettikleri teyitli verileri paylaştı. 2023'ün ilk 10 ayında Türkiye'de 214 kadının, Adana'da ise 16 kadının erkek şiddeti sonucunda öldürüldüğünü belirtti. Çınkır, 5 kadının ölümünün de şüpheli olduğunu vurguladı.

        Platformun derlediği verilere göre kentte Ocak ayında 1, Mart ayında 2, Mayıs ayında 6, Haziran ayında 2, Ağustos ayında 2, Ekim ayında 3 kadın cinayeti gerçekleşti. Şubat, Nisan, Temmuz ve Eylül aylarında kadına yönelik ölümle sonuçlanan bir olay yaşanmadı. Kadınların yüzde 62,5´i ateşli silahlarla, yüzde 31,25´i kesici alet kullanılarak, yüzde 6,25´i ise elle boğularak öldürüldü. Cinayete kurban giden kadınların yarısı evli veya boşanma sürecindeydi. Öldürülen kadınların yüzde 81´inin 25-65 yaş aralığında. Ayrıca, cinayetlerin 13´ü evde, 2´si sokakta, biri de iş yerinde gerçekleşti.

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