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        Adana'da, 9 kişinin yaralandığı kaza, minibüsün kamerasında

        ADANA'da şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüs ile otomobilin çarpıştığı, 1'i ağır, 9 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Minibüsün araç kamerasına yansıyan görüntülerde, yolcularla ve sürücünün yaşadığı panik görüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 10:37 Güncelleme: 30.01.2024 - 10:40
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        Adana'da, 9 kişinin yaralandığı kaza, minibüsün kamerasında
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        ADANA'da şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüs ile otomobilin çarpıştığı, 1'i ağır, 9 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Minibüsün araç kamerasına yansıyan görüntülerde, yolcularla ve sürücünün yaşadığı panik görüldü.

        Kaza, dün saat 11.30 sıralarında, Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi Yüreğir Devlet Hastanesi Kavşağı'nda meydana geldi. Erhan Gürbüz idaresindeki 01 M 0538 plakalı yolcu minibüsü ile Temel Arkan idaresindeki 01 FZ 107 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, minibüsteki 7 yolcu ile otomobil sürücüsü Arkan ve yanındaki Seray Arkan yaralandı. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan Seray Arkan ekipler tarafından çıkarılırken, 9 yaralı ambulanslarla hastaneye götürüldü. Yaralılardan Seray Arkan'ın durumunun ağır olduğu belirtildi. Minibüs şoförü tedavisinin ardından gözaltına alındı.

        Öte yandan kazanın, minibüsün araç içi kamerasına yansıdığı ortaya çıktı. Görüntülerde, minibüs ile otomobilin çarpıştığı, bu sırada kucağında çocuk olan kadın dahil, yolcuların öne savrulduğu ve ardından yaşanan panik görüldü.

        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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