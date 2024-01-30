Adana'da kablo hırsızlığı yapan zanlı kamera kaydından belirlenip yakalandı

Adana'da farklı sokaklardan 85 metre internet kablosu çalan zanlı, güvenlik kamerası kaydından tespit edilerek yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, 17 Ocak'ta merkez Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan ve Çamlıbel mahallelerinde iki farklı sokaktan 85 metre internet kablosu çalınmasının ardından çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüpheli Y.C'nin (39) kabloları keserek bölgeden uzaklaştığını belirledi.

Polis, adresini tespit ettiği Y.C'yi operasyonla gözaltına aldı.

Zanlının kablo çalma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.