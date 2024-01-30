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        Adana'nın Kozan ilçesinde bin 782 uyuşturucu hap ele geçirildi

        Adana'nın Kozan ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda bin 782 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 04:34 Güncelleme: 30.01.2024 - 05:04
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        Adana'nın Kozan ilçesinde bin 782 uyuşturucu hap ele geçirildi
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        Adana'nın Kozan ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda bin 782 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Alınan bilgiye göre, Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezindeki bir evde uyuşturucu madde bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Söz konusu eve baskın yapan Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, bodrumdaki zulada bin 782 uyuşturucu hap, 1 tabanca, 1 şarjör ve 6 mermi ele geçirdi.

        Operasyon kapsamında gözaltına alınan S.A. emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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